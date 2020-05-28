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ТАСС

Традиционные совещания у Путина по оборонной теме в Сочи планируются летом

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что они будут организованы с учетом эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Традиционные совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в Сочи планируются этим летом, они будут организованы с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они планируются этим летом, сроки будут уточняться", - сказал он.

По его словам, с учетом того, что "совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как Вооруженных сил, так и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и руководства правительства, то, конечно, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация".

Ранее Песков сообщал ТАСС, что планы по проведению очередной серии совещаний по оборонной тематике, которые Путин по традиции проводит дважды в год, в настоящий момент уточняются. Предыдущая серия встреч прошла в Сочи со 2 по 5 декабря прошлого года.

Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, как правило, весной и осенью. В совещаниях, на которых обсуждаются вопросы развития видов и родов войск, предприятий ОПК, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в Вооруженные силы, обычно принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.

В прошлом году формат был несколько изменен. Помимо собственно встреч с руководством Вооруженных сил и компаний ОПК, президент стал лично посещать предприятия и смотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых вооружений.

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