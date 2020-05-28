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Российская газета

Российских военных одели в доспехи

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Сотрудники военной полиции в Воронеже получили защитные комплекты нового поколения "Черепаха".

Современные доспехи состоят из комплекта пластиковых щитков, прикрывающих тело военнослужащего от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегченного шлема с тонированным забралом - он защищает от светошумовых гранат, - и легкосплавного щита со световым оборудованием. Вместо меча у военных полицейских электрошокеры "Парализатор".

- Ключевая особенность комплекта - высокая степень защиты от холодного оружия (свыше 85 процентов поверхности тела военнослужащего), а также хорошая защита от огнестрельного оружия - ее обеспечивает комплект бронепластин "Ратник-2", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.


Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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