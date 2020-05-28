Российских военных одели в доспехи

Сотрудники военной полиции в Воронеже получили защитные комплекты нового поколения "Черепаха".

Современные доспехи состоят из комплекта пластиковых щитков, прикрывающих тело военнослужащего от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегченного шлема с тонированным забралом - он защищает от светошумовых гранат, - и легкосплавного щита со световым оборудованием. Вместо меча у военных полицейских электрошокеры "Парализатор".

- Ключевая особенность комплекта - высокая степень защиты от холодного оружия (свыше 85 процентов поверхности тела военнослужащего), а также хорошая защита от огнестрельного оружия - ее обеспечивает комплект бронепластин "Ратник-2", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Антон Валагин (Воронеж)