Истребитель против штурмовика: опубликованы редкие кадры воздушного боя

Уникальные кадры воздушного боя самолетов американского производства F-16 Fighting Falcon и OV-10 Bronco появились в социальных сетях. Эти события происходили в ноябре 1992 года в Венесуэле. Тогда сторонники находившегося в заключении Уго Чавеса предприняли попытку захвата власти и освобождения своего лидера.

Extended footage of the 27th November 1992 coup attempt in Venezuela where a Loyalist F-16 shot down a rebel OV-10 Bronco at El Libertador airbase with its main cannon.#Venezuela pic.twitter.com/p822N0JX1O — CNW (@ConflictsW) May 26, 2020

Восставшие подняли в небо легкие штурмовики и учебно-боевые самолеты AT-27. На их перехват были направлены истребители.

При таком раскладе сил пилоты, летавшие на тихоходных машинах были обречены. Истребители могли легко расправиться с ними, даже не применяя ракет "воздух-воздух", а лишь пустив в дело мощные шестиствольные 20-мм пушки M61A1 Vulcan. Что и произошло на видео. Как не маневрировал Bronco, в конце концов он, объятый пламенем и сопровождаемый густым шлейфом черного дыма, рухнул на землю. Летчик погиб.

Всего F-16 сбили 2 OV-10 и 1 AT-27. Еще два штурмовика были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Попытка переворота потерпела провал.

В настоящее время основу ВВС Венесуэлы составляют приобретенные в России многоцелевые Су-30МК2V. Они могут эффективно использоваться как для борьбы с воздушным противником, так и для ударов по земле и на море. Для этого применяются высокоточные Х-59М и Х-29Т, а также скоростные противокорабельные Х-31. В то же время продолжается и эксплуатация F-16 и OV-10.

На днях истребители Су-30МК2V и F-16 провели совместную воздушную операцию по прикрытию идущих в Венесуэлу иранских танкеров с топливом.

Алексей Моисеев