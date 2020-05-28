Эксперт назвал стандартной процедурой перехват самолета США Су-35 России

Российские истребители Су-35 выполнили стандартную процедуру, сопроводив самолет-разведчик США над Средиземным морем. Об этом в среду, 27 мая, заявил «РИА Новости» военный эксперт Игорь Коротченко.

«У американцев очень нервная реакция каждый раз, когда наши истребители выясняют цель нахождения их самолета-разведчика в зоне ответственности российских ВКС. США уже забыли о международном праве и думают, что они единственные в мире гегемоны», ― рассказал он агентству.

Коротченко отметил, что российские Су-35 выполнили стандартную операцию, направленную на идентификацию иностранного самолета-разведчика, который приблизился к военным объектам России в Сирии.

Ранее в этот день шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.

Согласно заявлению американских военных, российские истребители приблизились к P-8A Poseidon с двух сторон и не давали ему возможности маневрировать в течение 64 минут.