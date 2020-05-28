Войти
ЦАМТО

Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году

304
0
0
2С35 "Коалиция-СВ"
2С35 "Коалиция-СВ".
Источник изображения: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 27 мая. Государственные испытания штатных боеприпасов для новейшей российской самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия-разработчика этих боеприпасов – научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Специалисты нашего предприятия – "НИМИ имени Бахирева" – начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" разработки ЦНИИ "Буревестник". В этом полугодии мы должны получить по ним литеру "О", завершение госиспытаний – это, скорее всего, 2021-2022 годы", – сообщил А.Кочкин агентству, говоря об актуальных проектах концерна.

Как напоминает "РИА Новости", 152-мм гаубица 2С35 "Коалиция-СВ 9 мая 2015 года была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.

На форуме "Армия-2018" начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" – первый шаг к роботизации военной техники Сухопутных войск. Первая партия гусеничной версии этой системы поставлена в войска в 2020 году, сообщает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
07.02.2020
Скорострельный робот. Россия презентовала новый универсальный боевой модуль
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
26.04.2017
Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА