Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году

ЦАМТО, 27 мая. Государственные испытания штатных боеприпасов для новейшей российской самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия-разработчика этих боеприпасов – научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Специалисты нашего предприятия – "НИМИ имени Бахирева" – начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" разработки ЦНИИ "Буревестник". В этом полугодии мы должны получить по ним литеру "О", завершение госиспытаний – это, скорее всего, 2021-2022 годы", – сообщил А.Кочкин агентству, говоря об актуальных проектах концерна.

Как напоминает "РИА Новости", 152-мм гаубица 2С35 "Коалиция-СВ 9 мая 2015 года была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.

На форуме "Армия-2018" начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" – первый шаг к роботизации военной техники Сухопутных войск. Первая партия гусеничной версии этой системы поставлена в войска в 2020 году, сообщает "РИА Новости".