Компания Metal Shark завершила испытания двух катеров, предназначенных для ВМС Перу

Три из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму. Фукуок, 28.03.2018.

ЦАМТО, 27 мая. Американская судостроительная компания Metal Shark завершила испытания двух скоростных катеров "Дефиант", заказанных Военно-морскими силами Перу.

По информации Infodefensa.com, катера, которые были законтрактованы в декабре 2018 года, могут применяться для проведения военных и полицейских операций. Стоимость закупки составила 3,486 млн. долл. (всего же Министерство производства Перу намеревалось перечислить Министерству обороны на закупку катеров 4,7 млн. долл.).

Как сообщалось ранее, ВМС Перу заказали два катера версии "45 Дефиант", которые строились на предприятии Metal Shark в Джинеретт (шт.Луизиана). Компания подтвердила получение заказа в сентябре 2019 года.

Стандартная версия патрульного катера "45 Дефиант" была адаптирована к требованиям ВМС Перу. 13,72-метровый катер, оснащенный двумя дизельными двигателями Cat Marine и водометными движителями Hamilton, развивает скорость 45 узлов. Корпус и рубка изготовлены из алюминиевого сплава 5086. Катера оснащены амортизирующими сиденьями, навигационной РЛС, системами видеонаблюдения.

В общей сложности ВМС Перу намерены получить до 24 катеров-перехватчиков (в это число включены четыре катера 957Y, которые были безвозмездно переданы правительством Китая). Остальные 20 катеров планируется закупить двумя партиями. Процесс приобретения первых 10 катеров уже реализуется.

Ранее Metal Shark также сообщила о подписании долгосрочного соглашения о совместном производстве катеров с государственной перуанской верфью SIMA-PERU SA (Servicios Industriales de la Marina). В соответствии с соглашением, Metal Shark планирует провести обучение персонала перуанской компании, передать необходимые технологии и методику постройки.

Данное соглашение будет применяться к перспективным проектам. При этом новые катера будут первоначально строиться в Луизиане и затем достраиваться на мощностях SIMA после поэтапной передачи технологий. Предполагается, что катера будут поставлены нескольким перуанским структурам.

Соглашение с SIMA позволит Metal Shark расширить свое влияние в Перу и Латинской Америке, а перуанским военным и коммерческим структурам получить доступ к инженерно-техническим ресурсам и проектам американской компании.

Правительство Перу 17 октября 2019 года подтвердило, что Военно-морские силы Перу получат два патрульных катера для патрулирования прибрежной зоны, что позволит более эффективно бороться с преступностью на море, включая незаконный рыбный промысел, а также проводить поисково-спасательные операции.