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Военное обозрение

Ракетоносец Ту-22М3М прошёл испытание сверхзвуковой скоростью

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Источник изображения: topwar.ru

Сообщается об очередном этапе испытаний второго лётного образца стратегического бомбардировщика Ту-22М3М. Речь идёт о глубокой модернизации ракетоносца, которая включает в себя новое бортовое радиоэлектронное оборудование самолёта.

Информационная служба ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК, сообщает, что Ту-22М3М прошёл испытания на сверхзвуке.

Отмечается, что ракетоносцами модернизированных версий выполнено уже пять полётов. В ходе четвёртого полета испытуемый экземпляр без проблем осуществил выход на сверхзвуковую скорость. Как сообщается, стратегический ракетоносец, создаваемый для ВКС РФ, в полёте на сверхзвуке демонстрировал устойчивость и отличную управляемость. Всё БРЭО ракетоносца работало в штатном режиме.

Теперь специалисты авиастроительного предприятия проводят оценки тех данных, которые получены в ходе «сверхзвукового» лётного испытания. Такой анализ позволит сделать вывод о готовности боевой машины к следующему этапу испытаний в воздухе.

По последним сведениям, предварительный комплекс испытаний будет завершён для Ту-22М3М уже в текущем году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
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