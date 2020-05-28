Расчёты ЗРК «Тор-М2» в сложных условиях видимости поразили цели, атакующие с различных направлений

Интернет-портал Министерства обороны России сообщил об очередных учениях расчётов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», входящих в состав танкового соединения, дислоцированного в Бурятии (Восточный военный округ).

Учения в очередной раз продемонстрировали ряд уникальных конструктивных особенностей ЗРК «Тор-М2» и его модификаций.

Сообщается, что «засечка и уничтожение ряда целей прошла в автоматическом режиме, без участия оператора системы, с контролем воздушного пространства и самостоятельным захватом всех воздушных объектов». Ведение боевой работы в автоматическом, практически роботизированном, режиме – одна из отличительных особенностей БМ ЗРК «Тор-М2». Она обеспечивается, в том числе, наличием мощного бортового вычислительного центра с совершенными алгоритмами боевой работы.

Также отмечается, что учебная стрельба «велась с замаскированных огневых позиций, в условиях ограниченной видимости». Ограниченная видимость – не помеха в работе ЗРК семейства «Тор». В этих комплексах применяется радиокомандный метод наведения, который, в отличие от инфракрасного и оптического наведения, не зависит от погодных условий, позволяя перехватывать цели в любое время суток и в любых метеоусловиях.

Были осуществлены «все виды стрельбы, в том числе фланговой». Основной характеристикой ЗРК, «отвечающей» за поражение «фланговых» целей является курсовой параметр. У ЗРК «Тор-М2» и его модификаций, благодаря наличию мощной РЛС и применению эффективных методов наведения, он составляет ±9,5 км – весьма внушительный показатель (у ряда аналогов – не более 3 км). Это позволяет боевой машине прикрывать охраняемые объекты и войска на широком фронте – 19 км.

Общее количество перехваченных в ходе учений целей, составило 30 единиц. То есть моделировалось отражение массированного налёта. Именно для таких ситуаций и создавалась современная версия ЗРК семейства «Тор» – «Тор-М2». У этих боевых машин вдвое – до 16 ЗУР – увеличен боекомплект. Батарея новейших «Торов» способна в течение пары минут перехватить до 64 средств воздушного нападения.

Современные ЗРК семейства «Тор» обладают ещё рядом уникальных возможностей, в частности – рекордно малым временем развёртывания – переход из походного положения в боевое занимает у этих комплексов всего 3 минуты. Также это единственные ЗРК малой дальности в мире, которые на практике подтвердили возможность ведения эффективного огня с хода. По другим ключевым характеристикам ЗРК «Тор-М2» и его модификации также не уступают своим одноклассникам – ЗРК МД – либо превосходят их.

ЗРК семейства «Тор» входят в состав подразделений российских войсках, дислоцированных на наиболее ответственных направлениях. В частности, на Курилах несут боевое дежурство ЗРК «Тор-М2У», в Заполярье – «Тор-М2ДТ», в Калининградской области и Крыму (в системе ПВО Крымского моста) – ЗРК «Тор-М2». «ТорМ2» также осуществляет ПВО российской базы в сирийском Хмеймиме. Здесь, в ходе реальных боёв, им было уничтожено свыше сотни различных средств воздушного нападения противника.

Большое количество (свыше 6 дивизионных комплектов) этих совершенных боевых машин было поставлено в Войска ПВО Сухопутных войск и на вооружение Арктической группировки (Северный флот) в ходе масштабного технического перевооружения Российской Армии, прошедшего в рамках ГПВ 2011-2020. В настоящий момент головной производитель ЗРК семейства «Тор» – Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей) ведёт работу по выполнению нового контракта – уже в рамках ГПВ-2027.