Глава НПО "Энергомаш" усомнился в возможностях Украины вытеснить двигатели РФ с рынка США

Игорь Арбузов назвал популизмом утверждения главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова о нехватке всего $30-40 млн для производства более дешевых, чем в России, ракетных двигателей первой ступени для американских ракет Antares

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Утверждения главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова о нехватке всего $30-40 млн для производства более дешевых, чем в России, ракетных двигателей первой ступени для американских ракет Antares больше похожи на политический популизм, заявил гендиректор российского НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Заявление Владимира Усова вызывает больше вопросов, чем ответов, и похоже на политический популизм", - считает Арбузов, мнение которого приводится в распространенном в среду сообщении предприятия.

По его мнению, утверждения Усова реальны только в том случае, если "космическое агентство Украины единственное в мире обладает уникальным ноу-хау по разработке и освоению производства мощных ракетных двигателей по цене заурядного стартапа".

Гендиректор НПО "Энергомаш" подчеркнул, что двигатели РД-180 и РД-181, поставляющиеся предприятием в США, воплощают собой "лучшие конструкторские решения, технологии и материалы, которые советская и российская конструкторские школы разработали почти за 100-летний период своего существования". Кроме того, заказчика устраивает сочетание цены и качества.

Усов в интервью объективен только в том, что "Украина действительно никогда не делала мощных ракетных двигателей первой ступени", добавил Арбузов. Гендиректор НПО "Энергомаш" пояснил, что стоимость двигателя и ракеты с учетом современных технологий может снижаться, но при условии их существования, прошедших испытаний и отличных рекомендаций.

Наличие у Украины таких двигателей вызвало у Арбузова сомнение, так как у ее предприятия возникали проблемы даже в период сотрудничества с Orbital, когда за основу были взяты двигатели НК-33 советского производства.

Двигатели РД-180 и РД-181

НПО "Энергомаш" 20 лет поставляет в США двигатели РД-180 по программе Atlas и шесть лет РД-181 для проекта Antares. "Оба двигателя неоднократно доказывали свою надежность и качество", - отметил Арбузов, напомнив, что РД-180 осуществил 90 из 90 безаварийных пусков, а РД-181 - семь.

Более того, США планируют запускать пилотируемый корабль Starliner на ракете Atlas-5, в которой используются двигатели РД-180. "Они уже сертифицированы под пилотируемые пуски", - добавил он.

Позиция Украины

Ранее Усов в интервью изданию "Левый берег" заявил, что Украина могла бы выбить российские компании как минимум из проекта "Антарес", если руководством страны будет принято соответствующее политическое решение. Он пояснил, что уже было выдвинуто предложение, которое на 30% дешевле того, что РФ предлагает американцам.

По словам Усова, все контракты на поставку российских двигателей в США являются проблемными, поскольку предприятия - производители из России находятся под санкциями. Из-за этого, отметил глава украинского космического агентства, Соединенные Штаты ищут альтернативу, которой в краткосрочной перспективе может быть Украина, предположил он.