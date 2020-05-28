Военные начали подготовку к параду Победы в Москве 24 июня

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Подмосковные соединения Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке военной техники для участия в Параде Победы на Красной площади 24 июня, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"В подмосковном "Алабино" военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке военной техники к тренировкам парада Победы", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки, уточнили в ЗВО, военнослужащие проводят диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин. "Подготовку начали с тяжело бронированной техники, такой как танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор", артиллерийских комплексов 2С35 "Коалиция-СВ"", - отметили в пресс-службе.

По завершении подготовки боевой техники на тренировочной парадной площадке "Алабино" начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн к параду Победы в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Всего в обслуживании и подготовки военной техники принимает участие порядка 150 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО, говорится в сообщении.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции, приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

Путин приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада", "риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены".