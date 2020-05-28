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Российская газета

Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца

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F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: rg.ru



В социальных сетях появилась пара леденящих душу видеороликов полета американского истребителя F-35C. На них самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.

На первом видео демонстрируется взлет истребителя-невидимки с палубы корабля. F-35С двигается с малой скоростью, и едва поднявшись в воздух самолет "проваливается", но в последний момент начинает набор высоты.

В другом ролике показана запись с видеокамеры, установленной под взлетной палубой. Можно увидеть, что самолет почти коснулся поверхности моря соплом двигателя .

Как сообщает издание The Drive, видеозаписи были сделаны во время испытательных полетов. Пилоты проверяли возможность взлета при минимальной мощности стартовой катапульты.

Кстати

19 мая истребитель F-35 с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчик катапультировался - он доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии. Причины аварии неизвестны.





Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
Проекты
2020-й год
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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