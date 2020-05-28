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Военно-промышленный курьер

Трамп прикрывается курдами, говоря о грабеже полезных ископаемых в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные, базирующиеся в настоящее время в районе месторождений нефти на севере Сирии, уйдут оттуда, когда эти объекты смогут так или иначе контролировать курды, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы там контролируем нефть и уйдём оттуда, когда решим вопрос насчёт курдов и этих месторождений», - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее США отвели свои войска с севера Сирии, сохранив при этом присутствие на ряде нефтяных месторождений. Курдские ополченцы были союзниками западных стран в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещено в РФ). Однако после того, как против них начала военную операцию Турция, сирийские курды отступили от границы и были вынуждены заключить соглашение с Дамаском, пустив сирийские правительственные войска на свою территорию, говорит Интерфакс.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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