Трамп прикрывается курдами, говоря о грабеже полезных ископаемых в Сирии

Американские военные, базирующиеся в настоящее время в районе месторождений нефти на севере Сирии, уйдут оттуда, когда эти объекты смогут так или иначе контролировать курды, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы там контролируем нефть и уйдём оттуда, когда решим вопрос насчёт курдов и этих месторождений», - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее США отвели свои войска с севера Сирии, сохранив при этом присутствие на ряде нефтяных месторождений. Курдские ополченцы были союзниками западных стран в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещено в РФ). Однако после того, как против них начала военную операцию Турция, сирийские курды отступили от границы и были вынуждены заключить соглашение с Дамаском, пустив сирийские правительственные войска на свою территорию, говорит Интерфакс.