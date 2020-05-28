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ЦАМТО

Доля новых образцов автомобильной техники в ВВО доведена до 60 процентов

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Камазы ВВО
Камазы полученные воинскими частями Восточного военного округа (ВВО).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 27 мая. Только за последние пять лет в войска Восточного военного округа поставлено около 4 тыс. ед. военной техники.

В частности, поставлены грузовые машины повышенной проходимости, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" для подразделений специального назначения.

Это позволило повысить долю новых образцов практически на 20% и достичь общего показателя в 60%. Кроме того, в соответствии с планом развития Вооруженных сил РФ все новые соединения и воинские части ВВО комплектуются и обеспечиваются только новыми образцами военной техники.

Сегодня в интересах войск и сил ВВО используются более 25 тыс. ед. автомобильной техники только общевойскового назначения – это грузовые и легковые автомобили, автобусы. При этом ежегодно на Дальний Восток и в Забайкалье поступает от 400 до 1,5 тыс. новых машин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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