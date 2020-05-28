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ЦАМТО

Севмаш повысит производительность труда за счет развития системы бережливого производства

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 27 мая. Экономический эффект в 2 млрд. руб. планирует получить Севмаш по итогам 2020 года от реализации мероприятий в области развития производственной системы. На предприятии внедряются принципы бережливого производства.

Генеральный директор Михаил Будниченко подписал приказ о целях в области развития производственной системы. В течение года на предприятии планируется внедрить не менее семи тысяч предложений по улучшению рабочих процессов и реализовать 125 перспективных проектов, которые должны дать экономический эффект не менее двух миллиардов рублей. Планируется также провести обучение заводчан инструментам производственной системы, открыть в цехах и отделах пилотные участки по их внедрению. Результатом этой планомерной работы должно стать повышение производительности труда на 5 проц. по сравнению с прошлым годом.

Принципы бережливого производства на Севмаше реализуются с 2018 года. Первым подразделением по внедрению новой системы стал участок №1 главного механического цеха предприятия. Сотрудники цеха прошли обучение, изучили систему, визуальный менеджмент и принципы его внедрения. На участках с помощью инструментов бережливого производства повысилась производительность труда, качество продукции, снижены затраты.

На Севмаше создано Управление развития производственной системы. В его задачи входит обучение персонала инструментам бережливого производства, планирование и методологическое сопровождение проектов, которые позволят Севмашу оптимизировать рабочий процесс и получить ощутимые конкурентные преимущества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
Бережливое производство
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