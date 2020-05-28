Поставки ракет "Бронебойщик" в российскую армию запланированы на 2021 год

ЦАМТО, 27 мая. Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию запланированы на 2021 год.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия-разработчика данного оружия – Научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", – сказал он.

А.Кочкин напомнил, что госиспытания новой ракеты были завершены в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.

"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", – подчеркнул собеседник агентства.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 мм. Ранее в интервью российским СМИ бывший гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин рассказывал, что ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет, отмечает агентство.