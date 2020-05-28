В Севастополе корабль-музей "Сметливый" передадут парку "Патриот"

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", который решено сделать музеем, будет передан филиалу парка "Патриот" в Севастополе ко Дню ВМФ 26 июля. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

По его словам, на борту "Сметливого" состоялось совещание под руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Игоря Смоляка, на котором были утверждены сроки передачи корабля.

- Сейчас на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве Севастополя происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея, - рассказал Рулев.

Сотрудники парка "Патриот" в ближайшее время приступят к музеификации "Сметливого" при участии ветеранов ЧФ.

После этого планируется поставить фрегат в док Севастопольского морского завода, где будет произведена его конвертация, то есть подготовка к стоянке на воде в качестве музейного объекта, без присутствия экипажа.

- Корабль выйдет из дока и в преддверии Дня ВМФ будет передан военно-патриотическому парку, - сказано в сообщении.

Ранее представитель "13-го СРЗ ЧФ" Сергей Горбачев сообщил, что конвертацию "Сметливого" выполнят специалисты завода в Северном доке Севастополя. Сейчас в этом доке находится флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", доковый ремонт которого завершится 26 июня. После этого на стапель-палубе "Москву" сменит СКР "Сметливый". Работы на фрегате займут три недели.

- Заводчане проведут очистку и покраску корпуса "Сметливого", проведут конвертацию: будут закрыты для доступа не входящие в экскурсионный маршрут помещения, а также технологические отверстия. С корабля снимут валолинии, демонтируют элементы винто-рулевой группы, - рассказал Горбачев.

Также судоремонтники проведут работы на механизмах и технических средствах, которые будут обеспечивать непотопляемость и пожаробезопасность корабля-музея.

Юлия Крымова (Севастополь)