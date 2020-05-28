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ЦАМТО

Системы охраны "ПОРП-1" и противотаранные устройства "Рубеж 4000" введены в эксплуатацию на военных объектах в Бурятии

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Дорожный блокиратор "Рубеж-3000"
Дорожный блокиратор "Рубеж-3000".
Источник изображения: strong05.ru

ЦАМТО, 27 мая. В систему защиты на объектах ВВО в Республике Бурятия введены новейшее оборудование охраны комнат хранения оружия и режимных помещений "ПОРП-1", а также системы остановки колесного транспорта "Рубеж 4000".

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны позволяет осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять место и время нарушения.

Также в приборе предусмотрена функция управления внешними устройствами, в частности, включение звукового и светового оповещения, включение активной защиты, блокирования выходов помещения, включение активного средства пожаротушения.

Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ВВО, позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению.

Гидравлические противотаранные устройства "Рубеж-4000" врезного типа с предварительно изготовленным бетонным армированным основанием планируется устанавливать на контрольно-пропускных пунктах, при въезде на территорию режимных военных объектов общевойскового объединения ВВО.

Дорожный блокиратор препятствует проникновению на территорию охраняемого объекта транспортных средств массой до 30 т, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
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