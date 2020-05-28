Российская армия начнет получать огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году

Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «"Армия-2018" в Кубинке.

ЦАМТО, 27 мая. Минобороны России заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, поставки начнутся в 2021 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что новая тяжелая огнеметная система "ТОС-2" (более известная как "Тосочка") будет более компактной, чем ее используемые сейчас аналоги "Солнцепек" и "Буратино", и получит искусственный интеллект.

"Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепека", – сказал собеседник агентства.

Разработчик, помимо замены шасси с гусеничного, на которое устанавливается "Солнцепек", на колесное, значительно улучшил боевые характеристики новой огнеметной системы. По словам А.Кочкина, завершаются предварительные испытания ТОС-2, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

"Испытания показали, что боеприпасы соответствуют требованиям, заданным заказчиком, есть определенные нюансы по конструкции, которые сегодня дорабатываются. В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию", – заявил в интервью "РИА Новости" А.Кочкин.

До пандемии коронавируса планировалось, что ТОС-2 примет участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади 9 мая, отмечает агентство.