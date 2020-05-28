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ЦАМТО

Названы сроки серийных поставок новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в войска

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Авиабомба "Дрель"
Авиабомба "Дрель".
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Решетников

ЦАМТО, 27 мая. Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в российскую армию начнутся в 2022 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы – научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут еще какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", – сказал собеседник агентства.

А.Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать ее, не заходя в зону поражения оружием противника. "Дрель" способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

"Если даже этой кассете не удается найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится, и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", – добавил А.Кочкин.

Как отмечает агентство, унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" ("Дрель") с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

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Страны
Россия
Продукция
ПБК-500У
СПБЭ-К
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Ростех
Техмаш НПК
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