«Томагавки» полетят на кукурузном топливе?

Американские ракеты могут отказаться от топлива на основе нефтепродуктов. Вчера, 26 мая, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Лос-Аламосская национальная лаборатория разработала новый состав горючего для ракетных двигателей.

Лос-Аламосская национальная лаборатория (штат Нью-Мексико) является одной из лабораторий Министерства энергетики США. Её сотрудники разработали аналог топлива JP-10, в котором вместо нефтепродуктов содержатся элементы, полученные из кукурузы.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk Источник изображения: lanl.gov

В частности, топливо JP-10 используется в крылатых ракетах Tomahawk. Новый состав горючего содержит побочные продукты производства кукурузного этанола. По словам разработчиков, производство JP-10 на основе кукурузы не требует агрессивных кислот и является более экологичным. При серийном производстве его цена будет вдвое ниже, чем стоимость топлива на основе нефтепродуктов.

Разработка топлива JP-10 без использования нефти велась на заказ Министерства энергетики США. При этом новое горючее на основе кукурузы потенциально рассматривается и для использования в авиации.