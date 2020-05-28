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Российская газета

Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Лос-Аламосская национальная лаборатория - здесь создали первую в мире атомную бомбу, - разработала топливо для крылатых ракет на основе кукурузы. Таким образом ВМС США, обладающие арсеналом в 4000 ракет Tomahawk, не будут зависеть от внешних факторов, поскольку весь цикл выращивания и переработки кукурузы происходит в Соединенных Штатах, пишет Popular Mechanics.

В отличие от других ракет Tomahawk приводится в движение не ракетным, а турбореактивным двигателем - миниатюрным Williams International F415. Ему для работы требуется авиационный керосин JP-10, получаемый из нефти.

В Лос-Аламосе разработали заменитель JP-10 на основе отходов переработки кукурузы в этанол. Самое главное достоинство нового топлива - США выращивают достаточное количество кукурузы, чтобы не зависеть от внешних рынков. Кроме того, при ее переработке в авиатопливо нет необходимости использовать сильные кислоты, что делает производство более экологичным.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
ЯО
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