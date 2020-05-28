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Российская газета

Из БТР-82 сделают разведчика "Марс" и зенитный комплекс

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Источник изображения: rg.ru

Бронетранспортер БТР-82 послужит основой для новой разведывательной машины "Марс-2000". Также прорабатывается возможность создания на его базе самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна", сообщил ТАСС глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

БТР-82 станет базой и для боевых машин специального назначения. Одна из них, противодиверсионная машина "Тайфун-М" для защиты подвижных пусковых комплексов РВСН, уже создана.

- С появлением новых образцов вооружения и специального оборудования, необходимости создания их колесных вариантов база нашего бронетранспортера будет востребована. В отличие от других бронированных колесных шасси БТР-82 может преодолевать вплавь водные преграды, - отметил Красовицкий.

При этом речь о создании гражданских вариантов бронетранспортера речь не идет. С этой задачей, по словам главы "ВПК", вполне справляется БТР-80.

"Военно-промышленная компания" - крупнейший в России производитель колесной бронированной техники.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
РС-20
Сосна
Тайфун-М
Проекты
Марс
Тайфун
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