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Известия.ru

В Алабино началась подготовка техники к параду Победы

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В Алабино началась подготовка техники к параду Победы, который состоится 24 июня. Машины моют с шампунем и проводят дезинфекцию. Обработаны танки Т-90М, артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и машины «Терминатор». К тренировкам возвращаются военнослужащие ЗВО. Скоро на полигоне возобновят репетиции парада пешие и механизированные колонны — подготовку прервали из-за пандемии.

В Алабино началась подготовка техники к параду Победы, который состоится 24 июня. Машины моют с шампунем и проводят дезинфекцию. Обработаны танки Т-90М, артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и машины «Терминатор». К тренировкам возвращаются военнослужащие ЗВО. Скоро на полигоне возобновят репетиции парада пешие и механизированные колонны — подготовку прервали из-за пандемии.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
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