В Алабино началась подготовка техники к параду Победы, который состоится 24 июня. Машины моют с шампунем и проводят дезинфекцию. Обработаны танки Т-90М, артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и машины «Терминатор». К тренировкам возвращаются военнослужащие ЗВО. Скоро на полигоне возобновят репетиции парада пешие и механизированные колонны — подготовку прервали из-за пандемии.

В Алабино началась подготовка техники к параду Победы, который состоится 24 июня. Машины моют с шампунем и проводят дезинфекцию. Обработаны танки Т-90М, артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и машины «Терминатор». К тренировкам возвращаются военнослужащие ЗВО. Скоро на полигоне возобновят репетиции парада пешие и механизированные колонны — подготовку прервали из-за пандемии.