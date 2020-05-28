Войти
Военно-промышленный курьер

ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее

332
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегический бомбардировщик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), к строительству которого приступили в России, будет более скоростным и легким, заявил член совета общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Он отметил, что на сегодняшний день на вооружении дальней авиации ВКС России находятся построенные в 1950-х годах стратегические бомбардировщики Ту-95, а также Ту-160, возраст которого превышает 30 лет.

«Мы имеем очень хорошие разработки, и на базе ОАК, где собрали лучших конструкторов и лучших инженеров, которые задают тон всему мировому авиастроению, создается новый стратегический бомбардировщик, который будет, в частности, более скоростным. Моторостроительные концерны готовят для него двигатель по новейшим разработкам», — заявил он «РИА Новости».

Сытник подчеркнул, что современные технологии позволяют использовать при строительстве композитные материалы, за счет которых самолеты становятся легче и не так сильно разогреваются на сверхзвуковых скоростях.

Также он рассказал о работах по повышению малозаметности машины для систем радиоразведки.

«Если самолет сможет, например, ставить помехи сам, то он спокойно дойдет до той точки, откуда будет возможность запустить сверхзвуковые ракеты», - рассказал Сытник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
ОАК
Проекты
ПАК ДА
Похожие новости
10.01.2019
"Туполев" готов к строительству опытных образцов ПАК ДА
18.05.2017
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
25.02.2015
Носители мира — часть II
23.05.2014
Новейший бомбардировщик ПАК ДА начнет поступать в ВВС РФ в 2023 году
13.08.2009
ВВС: контуры нового облика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА