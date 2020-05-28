ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее

Стратегический бомбардировщик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), к строительству которого приступили в России, будет более скоростным и легким, заявил член совета общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Он отметил, что на сегодняшний день на вооружении дальней авиации ВКС России находятся построенные в 1950-х годах стратегические бомбардировщики Ту-95, а также Ту-160, возраст которого превышает 30 лет.

«Мы имеем очень хорошие разработки, и на базе ОАК, где собрали лучших конструкторов и лучших инженеров, которые задают тон всему мировому авиастроению, создается новый стратегический бомбардировщик, который будет, в частности, более скоростным. Моторостроительные концерны готовят для него двигатель по новейшим разработкам», — заявил он «РИА Новости».

Сытник подчеркнул, что современные технологии позволяют использовать при строительстве композитные материалы, за счет которых самолеты становятся легче и не так сильно разогреваются на сверхзвуковых скоростях.

Также он рассказал о работах по повышению малозаметности машины для систем радиоразведки.

«Если самолет сможет, например, ставить помехи сам, то он спокойно дойдет до той точки, откуда будет возможность запустить сверхзвуковые ракеты», - рассказал Сытник.