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Военно-промышленный курьер

На что могут рассчитывать ВВС Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Украины решили, что в рамках многолетней программы модернизации Вооруженных сил будут закуплены многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе. Таким образом, новые машины заменят те, которые сошли с конвейера еще во времена СССР.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что украинский план по обновлению военного флота, который охватывает также вертолеты, учебные и транспортные самолеты, предусматривает расходы на уровне 12 миллиардов долларов. Но, оглядываясь потребности украинской армии, эта сумма слишком низкая, чтобы их удовлетворить.

Вместе с тем, новый многоцелевой самолет должен заменить на  Украине несколько советских моделей. Речь идет о самолетах МиГ-29, Су-27, Су-25, а также Су-24М и Су-24МР. Все они были изготовлены еще во времена СССР. Учитывая бюджет и политические факторы, Украина, очевидно, будет выбирать между моделями четвертого поколения. 

По мнению Rzeczpospolita, потенциально новыми самолетами ВСУ могут стать Lockheed Martin F-16 Block 70/72, Saab JAS-39E/F Gripen, Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III или Eurofighter Typhoon. Долгосрочные планы указывают на то, что Украина должна закупить около 108 многоцелевых боевых самолетов. Их будут покупать в несколько этапов. В 2021-2022 годах запланирована закупка первой партии из 12 самолетов, поставка которых будет завершена к 2025-го. Такой график позволит постепенно вывести из эксплуатации устаревшие самолеты, срок годности которых истекает в 2032 году.

Сегодня из-за политических причин Украина не имеет доступа к российскому вооружению и его обслуживанию. О непосредственных соглашениях о закупке российских самолетов в таких условиях нет даже речи. Это приводит к систематическому сокращению количества боевых машин, которые допускаются к выполнению полетов и боевых задач.

Rzeczpospolita напоминает, пишет УНИАН, что Киев уже закупил в ограниченных количествах военно-воздушный транспорт на Западе. В частности, речь идет о поставке 55 вертолетов трех типов из Франции от компании Airbus. Передача этих машин состоялась в июле 2018 года. Они попали в распоряжение МВД, Пограничной службы, ГСЧС и Нацгвардии.

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