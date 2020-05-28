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Индийские и китайские военные «поиграли» в прятки

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Юго-восточной Азии назревает очередной масштабный военный конфликт. Китай и Индия стягивают войска к спорному участку границы.

На данное время в этом районе уже произошло несколько инцидентов, в которых обе стороны применили оружие. В последнем из них попали в плен индийские военнослужащие.

Как утверждается, небольшое подразделение армии Индии попыталось незаметно пробраться на территорию КНР. Цель этого рейда неизвестна. Однако, в ходе операции, проведенной спецназом НОАК (Народно-освободительная армия Китая), военнослужащие индийской армии были захвачены в плен.

На данный момент известно, что этот конфликт удалось уладить без применения оружия. После проведения переговоров, Пекин освободил индийских военных, пишет  Free News.

Впрочем, это не исключает, что подобные инциденты не будут периодически повторяться. В настоящее время над спорным участком замечена авиация, которая патрулирует воздушное пространство и ведет поиск потенциальных нарушителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
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