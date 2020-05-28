Пакистан может натравить талибов на Индию

Пакистан продолжает поддерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом говорится в ежеквартальном докладе Пентагона Конгрессу США, в составлении которого принимали участие Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Отчет охватывает период с января по март операции «Страж свободы», проводимой военной миссией США в Афганистане. Таким образом, он включает и описание ситуации, сложившейся через месяц после заключения мирного соглашения США с талибами.

Исламабад приветствовал эту сделку и сейчас всякий раз подчеркивает свою роль в этом процессе. Тем не менее, как сказано в докладе, «Пакистан продолжает укрывать талибов и связанные с ними группировки боевиков в Пакистане, такие как «Сеть Хаккани».

В отчете также отмечается, что Исламабад хоть и призывал афганских талибов участвовать в мирных переговорах с США, но «воздерживался от давления, которое могло серьезно угрожать его отношениям с талибами».

Эти данные противоречат недавним заявлениям пакистанских лидеров, которые неоднократно заверяли Вашингтон, что поддерживают мир и стабильность в Афганистане.

Составители доклада уверены, что главной стратегической целью Исламабада в Афганистане является использование этой страны для противодействия важнейшему конкуренту Пакистана - Индии с одновременным сдерживанием исламистов на своей территории.