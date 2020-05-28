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Военно-промышленный курьер

Вступлению в НАТО Зеленский посвятил целую программу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую программу по реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ о «Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год» глава государства подписал 26 мая.

Отмечается, что программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Реформирование коснется и самих госорганов, на которые и будет возложена ответственность за ключевые аспекты интеграции в НАТО.

Прежде всего «переформатирование» коснется Минобороны Украины, а также изменится и стратегия «демократического гражданского контроля» страны. Отмечается, что его нынешний формат «не дотягивает» до стандартов, предъявляемых к потенциальным партнерам и странам-членам НАТО.

Подчеркивается, что программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Альянсе.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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