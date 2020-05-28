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Компания Arquus Defense завершила сборку 1000-й бронемашины "Шерпа"

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Источник изображения: Фото: arquus-defense.com

ЦАМТО, 27 мая. Французская компания Arquus Defense сообщила о завершении сборки 1000-й бронированной машины "Шерпа" (Sherpa).

Как отмечается, это является важным этапом программы разработки ББМ линейки "Шерпа", которая производится и совершенствуется с 2006 года. Впервые бронемашина была представлена 14 лет назад в ходе выставки Eurosatory 2006.

Бронемашины "Шерпа", применявшиеся в ходе различных конфликтов в нескольких конфигурациях, состоят на вооружении ряда силовых структур, что свидетельствует о качестве их проектирования и производства, а также универсальности проекта. В различных версиях "Шерпа" может применяться для решения широкого спектра задач.

На текущий момент в семейство "Шерпа" входят четыре базовых модели: "Шерпа Скаут", предназначенная для обеспечения связи и разведки и рассчитанная на перевозку 4-5 военнослужащих, транспортная машина, предназначенная для перевозки войск или систем, БТР для безопасной транспортировки войск и машина для ССО, предназначенная для проведения операций в тылу противника.

По оценке разработчиков, "Шерпа" пользуется популярностью благодаря своей компактности и высокой мобильности, которые обеспечивают высокую универсальность машины и возможность ее дальнейшей модернизации. Благодаря широким возможностям, бронемашина сохраняет свою востребованность на рынке. Так, недавно, Агентство НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency) приобрело "Шерпа" в версии платформы для систем связи с целью оснащения сил ISAF (International Security Assistance Forces) в Афганистане.

В 2014 году компания Arquus разработала версию Assault Ladder, обеспечивающую широкие возможности для борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Индия, бразильская федеральная полиция, а также антитеррористическое подразделение французской жандармерии GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) вскоре выбрали эту версию. Assault Ladder используется во всех спецоперациях GIGN.

В 2016 году министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о подписании контракта на поставку 300 ед. "Шерпа" в Кувейт. Машины были продемонстрированы в ходе выставки DGA-2019 в Кувейте.

Компания Arquus собирает "Шерпа" с 2006 года на производственной линии предприятия в Лиможе. Завод в Гаршизи обеспечивает поставку бронированных корпусов машин. В 2019 году предприятие в Лиможе установило рекорд, собрав более 200 бронемашин линейки "Шерпа".

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Страны
Афганистан
Бразилия
Индия
Кувейт
Франция
Проекты
NATO
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