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ЦАМТО

Юнус-Бек Евкуров осмотрел новые мишенные комплексы в парке "Патриот"

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 мая. В крупнейшем в России многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Подмосковье прошло тестирование новейших мишенных комплексов, лучшие из которых должны прийти на смену стоящим на вооружении.

В завершающий день многофункциональный огневой центр посетил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Технический прогресс и существенное изменение тактики и динамики ведения боя в последние десятилетия привели к изменениям в системе боевой подготовки. Для того, чтобы военнослужащий был готов к тем условиям, в которые он попадет в настоящем бою, недостаточно использовать при отработке стрелковых упражнений мишени, стоящие сегодня на вооружении. Необходимо модернизировать мишенные комплексы с учетом всех изменений, а также опыта локальных войн и вооруженных конфликтов", – сказал замглавы военного ведомства.

Тестируемые в многофункциональном огневом центре мишенные комплексы предназначены для моделирования эпизодов современного высокодинамичного боя как для одиночного бойца, так и для расчетов, отделений и взводов.

Особым эпизодом, который может быть смоделирован новыми мишенными комплексами для подготовки современных специалистов, является встречный бой. При этом роботизированные мишени движутся навстречу бегущим стрелкам и создают имитацию стрельбы холостыми патронами.

По поручению министра обороны Российской Федерации в Вооруженных Силах создана Федерация армейской тактической стрельбы. Данные мишенные комплексы планируется сделать основными элементами при моделировании различных тактических эпизодов как на плановых занятиях, так и на соревнованиях по армейской тактической стрельбе.

Эксперты дали высокую оценку тестируемым комплексам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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