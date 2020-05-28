Трамп: Войска США в Афганистане уже 19 лет, и этого достаточно

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В ходе брифинга президент США вновь коснулся вопроса вывода американских войск из Афганистана. По словам Дональда Трампа, «американские войска в Афганистане уже 19 лет, и этого достаточно».

Президент США в который заявил о намерении полностью вывести американский военный контингент из Афганистана и «положить конец затянувшейся войне». Важно отметить, что Трамп сразу же добавил следующее:

Если понадобится, мы туда можем и вернуться. Если захотим…

Журналисты поинтересовались у президента США, состоится ли полный вывод американских войск из Афганистана до даты проведения выборов в Штатах. Трамп заявил, что он «не ставит конкретных сроков».

Трамп:

Я не ставлю цели вывести войск к определённой дате. Мы сделаем это, как только посчитаем, что именно теперь так будет разумно.

Нужно напомнить, что США уже частично вывели свой контингент из Афганистана. Начало вывода было положено достижением договорённостей с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) в Дохе (Катар) 29 февраля этого года. На основании этого соглашения американская сторона обязалась вывести войска из Афганистана ко второму кварталу 2021 года.

На этом фоне из Афганистана пришли известия о том, что власти страны освободили из тюрем 900 талибов. 600 из них ранее содержались в тюрьме в районе американской военной базы Баграм.