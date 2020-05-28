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Военное обозрение

В Индии показали снимки с переброшенными истребителями ВВС Китая к границе

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Источник изображения: Твиттер/detresfa_

Индийские СМИ опубликовали спутниковые снимки китайской высокогорной авиабазы. Речь идёт об объекте Нгари Гюньша в Тибете. Индийские источники утверждают, что Китай наращивает военное присутствие у индийских границ.

Указывается на две фотографии. Первая сделана 6 апреля, вторая – 21 мая. Сравнительный анализ фотографий говорит о том, что за полтора месяца инфраструктура авиабазы существенно расширилась. Появились дополнительные постройки, включая авиационный ангар.

Кроме того, демонстрируется изображение, на котором запечатлены 4 истребителя ВВС НОАК. Предполагается, что это J-11 или J-16.

Источник изображения: Твиттер/detresfa_

В индийской прессе отмечается, что такое развёртывание «угрожает стабильности на индийско-китайской границе».

Источник изображения: Твиттер/detresfa_

Указывается на то, что дооснащение авиабазы в Тибете проводилось на фоне инцидента, произошедшего 5-6 мая между индийскими и китайскими военнослужащими в районе озера Пангонг. Стычка, которая доходила даже до рукопашной, была связана с тем, что пограничные отряды не смогли поделить территорию патрулирования в районе упомянутого озера.

Стоит отметить, что Индия претендует на регион Аксайчин. Именно так в Китае называют горные территории, которые в Индии обозначают как Ладакх.

В Индии считают, что китайские войска собираются полностью перекрыть дорогу, которая ведёт в направлении индийской авиационной базы.

В связи с увеличением китайского военного присутствия в районе границы с Индией в министерстве обороны страны были проведены консультации. В них принял участие и глава ведомства Раджнат Сингх. По предварительным данным, была озвучена необходимость «постоянно держать ситуацию в районе спорных участков на китайской границе под контролем».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
J-11
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