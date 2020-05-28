Мобильные ПЦР-лаборатории появятся в Вооруженных силах Казахстана

Нур-Султан. 27 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Вооруженных силах Казахстана создадут мобильные ПЦР-лаборатории, позволяющее выявлять коронавирус COVID-19 и другие инфекции среди личного состава, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Пандемия коронавируса показала, какие направления важно развивать. Среди них - военно-медицинская служба Вооруженных сил, новым импульсом развития которой стало создание собственной ПЦР-лаборатории, позволяющей выявлять COVID-19 и другие виды инфекций. Следующим шагом станет создание полноценных мобильных ПЦР-лабораторий с возможностью развертывания в любом месте", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду по итогам аппаратного совещания с руководящим составом подразделений Минобороны и Генерального штаба.

"Соответствующее поручение получено от министра обороны", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что, несмотря на отмену чрезвычайного положения в стране, угроза коронавируса, как и соответствующие карантинные ограничения еще сохраняются. В этой связи в Вооруженных силах продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди личного состава.