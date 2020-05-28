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Известия.ru

В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

В Пентагоне заявили о способности подготовить проведение ядерных испытаний за несколько месяцев в случае получения соответствующего распоряжение от президента. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сообщил представитель Пентагона, отвечая на вопрос издания Defense News о проведении ядерных испытаний в короткие сроки по техническим или геополитическим соображениям.

Уолтер пояснил, что за несколько месяцев можно провести «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных». При этом он отметил, что крупномасштабные испытания потребуют более длительной подготовки — год или больше, передает «Газета.ру».

Как сообщила ранее газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Собеседник издания пояснил, что чиновники не достигли такой договоренности, однако было решено принять другие меры в ответ на угрозы, якобы исходящие со стороны России и Китая.

10 апреля стало известно, что США модернизировали почти 20 ядерных боеголовок, которые находятся на территории Германии. Ядерные боеголовки на военной базе в Бюхеле являются частью программы НАТО. Официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждают их размещения. При этом Пентагон заявил о необходимости размещения ядерного оружия в странах НАТО.

В российском МИДе предостерегли США от дислокации ядерного оружия в Европе, которая только обостряет отношения России и стран альянса.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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