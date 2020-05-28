Эксперты отметили странности нового латвийского закона о «зелёных человечках»

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Латвии

В парламенте Латвии рассмотрели предложение, внесённое министерством обороны страны, по изменениям в законе о национальной безопасности. Одно из новшеств, предложенных военным ведомством, состоит в реализации плана мер на случай вторжения в страну. Причём под «вторжением» понимаются различные варианты, включая кибератаки на объекты инфраструктуры и основные сети Латвии.

Профильная комиссия латвийского Сейма, отвечающая за вопросы нацбезопасности, одобрила поправки в закон от Минобороны.

В самой Латвии обновлённый закон называют законом против «зелёных человечков».

В частности, новые законодательные шаги предусматривают применение мер на случай пересечения латвийской границы «враждебными вооружёнными формированиями». Рассматривается вариант принятия мер в случае применения «враждебными силами» беспилотных летательных аппаратов.

В законе предписываются и меры противодействиями «вооружённым формированиям без опознавательных знаков». Именно этот пункт и дал повод латвийцам назвать инициативу мерой против «зелёных человечков».

При этом эксперты отмечают некоторые странности самого законодательного акта. Если этот закон принимается только сейчас, значит ли это, что до настоящего момента границы Латвии никто не собирался защищать от возможного вторжения извне?.. Видимо, официальная Рига делала ставку исключительно на помощь со стороны партнёров НАТО, но те ей доходчиво объяснили, что меры придётся принимать и на внутреннем уровне.