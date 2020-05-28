В Пентагоне прокомментировали материалы AFRICOM «о самолётах ВКС РФ в Ливии»

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM, Flickr

В Пентагоне был проведён брифинг, одной из тем которого стала публикация фото Африканским военным командованием США (AFRICOM). Речь идёт о фотографиях, на которых, как утверждает упомянутое командование, запечатлена переброска самолётов ВКС России в Ливию. Материал о публикации этих фото «Военное обозрение» представляло своим читателям накануне.

В ходе брифинга официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман, которого попросили прокомментировать данные AFRICOM, заявил о том, что у него «нет точных данных относительно типа и числа средств авиации».

Хоффман заявил, что «вся информация», которой он обладает и может поделиться с прессой, состоит в том, что «речь идёт примерно о 14 самолётах Су-24 и МиГ-29». При этом представитель Пентагона не назвал их самолётами ВКС России, а ограничился фразой «самолёты российского производства».

По словам Джонатана Хоффмана, «необходимо сделать всё, чтобы остановить вооружённый конфликт в Ливии».

Официальный представитель Пентагона:

Ливийскому народу нужна безопасность, нужна защита. Он этого заслуживает.

Напомним: накануне американский генерал Таунсенд объявил, что «Россия уже нет никакого смысла скрывать своего участия в ливийском конфликте».

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM, Flickr

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM, Flickr

Тем временем из Ливии приходят сообщения о том, что силы Халифы Хафтара начали перегруппировку и подготовку к взятию под свой контроль территории Мисраты. Представители Ливийской национальной армии заявили, что ставят перед собой задачей овладеть этой территорией в течение 48 часов.