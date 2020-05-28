Двойной залп: особая черта шведских субмарин

Источник изображения: https://www.forbes.com/

Шведские подводные лодки известны своей скрытностью. Это в значительной степени связано с их воздухонезависимой энергетической установкой. Однако ВНЭУ в настоящее время обладают и другие страны. Действительно уникальной способностью субмарин ВМС Швеции является возможность двойного залпа.

Данное мнение высказывает издание Forbes. С его слов, шведские субмарины несут как обычные, так и легкие торпеды. Причем возможен запуск из одной пусковой установки сразу двух из них.

Об этом известно в некоторых уголках оборонного сообщества, но о данной способности говорят в приглушенных тонах […] Она все еще практически не раскрыта. А некоторые детали этой возможности до сих пор держатся в секрете

- пишет Forbes.

Легкие торпеды, запускаемые двойным залпом из одного аппарата, оптимизированы для уничтожения вражеских подводных лодок, хотя последние модели также могут быть использованы против небольших боевых кораблей и даже вражеских торпед. Они наводятся по проводу. В случае его обрыва торпеда переходит в режим поражения цели, используя свой собственный гидролокатор.

Источник изображения: https://www.forbes.com/

В ПУ две легкие торпеды находятся друг за другом. Теоретически это в два раза увеличивает боевую мощь субмарины. На практике шведские подводные лодки оснащены как 533-мм ПУ для «полноразмерных» тяжелых торпед, так и 400-мм ПУ для их специальных легких аналогов.

Эта смешанная загрузка позволяет субмаринам класса Gotland выстреливать до 8 торпед одновременно, несмотря на то, что у них имеется только 6 ПУ. Более ранний класс Näcken, который обладал 8 ПУ, мог запускать одновременно 10 торпед (6 тяжеловесных, 4 легких).

История эксплуатации шведских легких торпед началась в 1963 году с появлением Torped-41. В настоящее время шведские субмарины несут 4-е поколение Torped-45, которое поступило на вооружение в середине 1990-х гг. Следующий тип Torped-47, как ожидается, окажется в распоряжении флота в 2022 году. Им будет оснащен нынешний класс A-19 Gotland и ПЛ будущего проекта A-26 Blekinge.

Как отмечает Forbes, хотя Швеция является единственной страной, применяющей легкие торпеды на подводных лодках, другие страны рассматривают аналогичные возможности. ВМС США разработали «общую концепцию очень легких торпед» (CVLWT) более 10 лет назад. По-видимому, со временем она трансформировалась в программу VLWT («очень легкая торпеда»), недавно представленную Northrop Grumman. Однако пока что шведские субмарины являются единственными носителями уникального оружия, заключает Forbes.