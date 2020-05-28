Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) приступила к изготовлению корпуса для прототипа частного многоразового корабля «Арго», предназначенного для снабжения грузами Международной космической станции (МКС).

«Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса», — рассказал «РИА Новости» председатель Совета директоров компании Сергей Сопов.

По его словам, композитный корпус будет произведен в Германии из-за отсутствия необходимых отечественных технологий. При этом серийное производство деталей корпусов и комплектующих будет развернуто в России.

В МТКС отметили, что начало наземных испытаний корпуса ожидается в первом полугодии 2021 года.

О планах по разработке российского частного космического корабля стало известно в сентябре 2019 года. Отмечается, что транспортный грузовик получил название «Арго» в честь древнегреческого мифологического судна, а его созданием займется основанная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7) компания МТКС совместно с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех». Основное назначение корабля — снабжение орбитальной пилотируемой станции.

Проектируемый корабль будет состоять из одноразового двигательного отсека и из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 т груза на МКС и возвращать до 1 т груза. «Арго» сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете — месяц, а его назначенный ресурс составит 20 циклов взлет-посадка.

По характеристикам российский «Арго» ближе всего к частному космическому кораблю Crew Dragon, разработанному американской компанией SpaceX, чей первый пилотируемый запуск запланирован на 27 мая.

Первый испытательный запуск корабля «Арго» намечен на 2024 год.