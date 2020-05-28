Войти
Известия.ru

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

327
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) приступила к изготовлению корпуса для прототипа частного многоразового корабля «Арго», предназначенного для снабжения грузами Международной космической станции (МКС).

«Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса», — рассказал «РИА Новости» председатель Совета директоров компании Сергей Сопов.

По его словам, композитный корпус будет произведен в Германии из-за отсутствия необходимых отечественных технологий. При этом серийное производство деталей корпусов и комплектующих будет развернуто в России.

В МТКС отметили, что начало наземных испытаний корпуса ожидается в первом полугодии 2021 года.

О планах по разработке российского частного космического корабля стало известно в сентябре 2019 года. Отмечается, что транспортный грузовик получил название «Арго» в честь древнегреческого мифологического судна, а его созданием займется основанная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7) компания МТКС совместно с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех». Основное назначение корабля — снабжение орбитальной пилотируемой станции.

Проектируемый корабль будет состоять из одноразового двигательного отсека и из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 т груза на МКС и возвращать до 1 т груза. «Арго» сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете — месяц, а его назначенный ресурс составит 20 циклов взлет-посадка.

По характеристикам российский «Арго» ближе всего к частному космическому кораблю Crew Dragon, разработанному американской компанией SpaceX, чей первый пилотируемый запуск запланирован на 27 мая.

Первый испытательный запуск корабля «Арго» намечен на 2024 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Россия
США
Компании
SpaceX
Росатом
Роскосмос
Ростех
Проекты
МКС
Похожие новости
01.10.2019
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
01.10.2019
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?
21.02.2019
Космический туризм: кому два билета в космос? (Sddeutsche Zeitung, Германия)
09.01.2018
Чужие победы
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА