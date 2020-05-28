Войти
Деловая газета "Взгляд"

Путин оценил работу военных врачей за рубежом

293
0
0
Дезинфекция военнослужащих, прибывших из Италии
Дезинфекция военнослужащих, прибывших из Италии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Военные врачи проявили себя с самой лучшей стороны, в том числе при оказании помощи в борьбе с коронавирусом за рубежом, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу в разговоре с президентом также отметил, что пандемия в целом не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил, передает РИА "Новости".

"Коронавирус не оказал сильного влияния на ВС РФ, учения "Кавказ-2020", форум "Армия" и Армейские игры состоятся. В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил", – сказал он.

Министр отметил, что на учениях "Кавказ-2020" будут подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

Кроме того, по словам Шойгу, почти полностью выполнен план подготовки зимнего периода обучения. На июнь-август перенесли только незначительную часть мероприятий, которые предусматривали выезд за границу.

Министр сообщил, что форум-выставка "Армия-2020" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 23 по 28 августа, учения "Кавказ-2020" – в сентябре, а игры АрМИ-2020 запланированы на август-сентябрь.

Напомним, российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Италия
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
ШОС
Похожие новости
27.05.2020
Шойгу: пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в BС РФ был пройден в апреле
01.05.2020
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
30.04.2020
"Борьба с этим злом": Минобороны рассказало о планах на год
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА