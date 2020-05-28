Коррупция в направлении военнослужащих в Сирию

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Николая Сергеева "Офицеры расплачиваются за Сирию. По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию. Вместе со своим сообщником, капитаном 3-го ранга Антоном Даниловским, уже осужденным в особом порядке, они получили порядка 340 тыс. руб. от будущих участников боевых действий. Уголовные дела в отношении пяти взяткодателей были прекращены по не реабилитирующим их обстоятельствам.

(с) Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уголовное дело Николая Заикина рассматривается в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. 301-м военным следственным отделом Следственного комитета России (СКР) он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (организация получения взяток группой лиц по предварительному сговору). Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.

Николай Заикин содержится под стражей, но в связи с пандемией коронавируса на заседания его не доставляют. Из-за этого слушания несколько раз откладывались или переносились. Следующее заседание назначено на 29 мая.

По данным следствия, в начале 2018 года старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) капитану 3-го ранга Антону Даниловскому и начальнику автомобильной службы зенитного ракетного полка (войсковая часть №03216) майору Николаю Заикину было поручено отобрать "достойных военнослужащих" для включения их в списки направляемых в служебные командировки в Сирийскую Арабскую Республику.

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы "получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия".

Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.

При этом, установило следствие, они договорились с Антоном Даниловским, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать ему из общей суммы полученных взяток по 15 тыс. руб., а за офицеров - по 50 тыс. руб.

Кандидатам на поездку на войну майор передавал номер сберкарты капитана, на которую они перечисляли соответствующую сумму, а также своей. Затем со своего смартфона он отправлял на мессенджер капитана Даниловского данные кандидатов. Данные пересылки следствие потом признало использованием офицерами методов конспирации их преступной деятельности.

Проблемы у обвиняемых возникли только с двумя братьями-офицерами, которые заплатили за участие в боевых действиях, но их фамилии по каким-то причинам были удалены из желанного списка. Тогда капитан Даниловский включил их в другой список, и они все-таки отправились в Сирию. Следует отметить, что, выплачивая взятки, кандидаты на поездку в Сирию не оставались внакладе. Их официальные доходы в командировке в зависимости от звания составляли порядка 200-300 тыс. руб. в месяц, они могли получать доплаты за государственные и ведомственные награды, а к тому же становились обладателями статуса ветерана боевых действий, дающего существенные налоговые и другие льготы.

Следствие в итоге установило, что всего офицеры получили от взяткодателей 340 тыс. руб., из которых 160 тыс. руб. достались капитану Даниловскому.

Последний после задержания сотрудниками военной контрразведки ФСБ оформил явку с повинной, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военным прокурором, в рамках которого дал показания на майора Заикина, назвав его организатором коррупционной схемы.

В результате уголовное дело капитана Даниловского гарнизонный военный суд рассмотрел за пару заседаний в особом порядке. За каждый из пяти эпизодов получения взяток он был приговорен к одному году или году и шести месяцам заключения, но в итоге после частичного сложения наказаний получил два года лишения свободы. На такой же срок после отсидки ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах власти, а также в воинских формированиях, лишив заодно звания капитана 3-го ранга. Кроме того, суд решил взыскать с осужденного полученную в виде взяток сумму, а за неимением ее постановил конфисковать принадлежащий уже бывшему офицеру земельный участок.

Защита осужденного, сочтя наказание слишком суровым, обжаловала его в 1-м Западном окружном военном суде (Санкт-Петербург). Выступая в нем, адвокат, в частности, отмечал, что у Антона Даниловского отсутствуют "криминальные наклонности", но обвинительный приговор изменен не был.

Следует отметить, что до Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда были доведены и уголовные дела в отношении военнослужащих, дававших взятки (ст. 291 УК) офицерам за участие в войне. Однако в каждом случае их уголовное преследование прекращалось по не реабилитирующим фигурантов обстоятельствам.

При этом отмечалось, что военные добровольно обращались в 301-й военный следственный отдел СКР и сообщали о даче взяток, что явилось основанием для возбуждения в отношении них же уголовного дела. Кроме того, обвиняемые неоднократно с приобщением документов давали подробные и последовательные показания о своей причастности к коррупции, а также о получении от них взяток "должностными лицами". Учитывая, что взяткодатели впервые привлекались к уголовной ответственности, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления и положительно характеризовались по службе, суд всякий раз выносил решение о прекращении их уголовного преследования.