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ТАСС

Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М испытали на сверхзвуке

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

По словам источника ТАСС в ОПК, уже выполнено пять полетов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Второй образец глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М прошел испытания в сверхзвуковом режиме в своем четвертом испытательном полете, сообщил в среду источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.

Он напомнил, что второй опытный Ту-22М3М проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова (филиал ПАО "Туполев" в составе ОАК, под управлением Ростеха).

"В ходе модернизации все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Предварительные испытания планируется завершить в 2020 году", - добавил источник.

Второй опытный образец Ту-22М3М успешно совершил первый полет в марте 2020 года. В пресс-службе "Туполева" тогда уточнили, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца, добавив, что в ближайшее время машина приступит к циклу испытательных полетов.

Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года первый опытный Ту-22М3М совершил 18 успешных полетов.

Самолет Ту-22М3М

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. Бомбардировщик пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По информации ПАО "Туполев", ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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