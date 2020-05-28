Самоходная артиллерийская установка 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ» на колесном шасси

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Самоходная артиллерийская установка 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ"

источник https://tvzvezda.ru/news/opk/content/2020526728-Uz1fe.html

"Коалиция-СВ" на колесном шасси - российская 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе автомобиля КамАЗ-6550. Испытания проходят на специальном полигоне в Нижегородской области. Механизмы установки проверяют специалисты круглогодично во время ходовых и огневых испытаний. САУ "Коалиция-СВ" может вести огонь сериями. Аналогов в настоящее время у этой машины в мире нет.

Данная САУ разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник", входящем в концерн "Уралвагонзавод".

Впервые САУ на гусеничной базе была продемонстрирована 9 мая 2015 года в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы просто расширили линейку продукта. Надо понимать, что гусеничные носители, при всех своих положительных качествах, а именно - большая грузоподъемность, высокая проходимость, высокая степень бронирования, - имеют ряд недостатков. Вместе с тем колесная машина имеет ряд преимуществ: колесные машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями", - рассказал главный конструктор направления, начальник отдела АО "ЦНИИ "Буревестник"" (входит в АО "Концерн "Уралвагонзавод"" госпорпорации Ростех) Василий Набатов.

Для сравнения: гусеничные машины имеют ресурс порядка 5 000 км пробега до капитального ремонта, а для колесной машины пять тысяч - это, по сути, когда только заканчивается обкатка носителя. Машины получаются легче, мобильнее, проще авиатранспортируются, могут легче преодолевать большие расстояния. Соответственно, расширяется перечень и оперативность выполняемых задач, уточнил Набатов.

В данный момент 152-мм САУ на колесном шасси изготовлена малой серией. В этом году, по словам специалистов, предполагается завершить испытания. После этого будет принято решение по ее изготовлению для армии.

© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"