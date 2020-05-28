95-летие военно-воздушных сил Монголии

Оригинал взят у коллеги dambiev в 95-летие ВВС Монголии

25 мая 2020 года в войсковой части № 337 ВВС Монголии, дислоцированном на военном аэродроме Налайх прошел "День открытых дверей", посвященный 95-летию со для создания военно-воздушных сил этой страны.

25 мая 1925 г. - в Ургу (Улан-Батор) прибыл самолет Ju-13 с советскими летчиками. Позже они перегнали в монгольскую столицу еще три самолета Р-1. Несколько дней спустя из них был сформирован разведывательный авиаотряд имени Сухэ-Батора. Основу авиаотряда составил советскиq летный и технический состав.

В настоящее время ВВС Монголии в своем составе имеют: 2 истребителя МиГ-29УБ, 11 транспортно-боевых вертолетов Ми-24В (в летном состоянии 4 единицы) и 2 транспортных вертолета Ми-171. В различных летных происшествиях с начала 2000-х годов потеряно несколько вертолетов Ми-8.

В последнее время руководством страны взят курс на подготовку летного состава в военно-учебных заведениях Российской Федерации и пополнения авиационной техникой подразделений ВВС Монголии.