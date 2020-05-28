Конец Укроборонпрома близок: есть ли шансы на спасение? (Апостроф, Украина)

Лидер авиационной промышленности ГП «Антонов» просит президента Владимира Зеленского обратить внимание на критическую ситуацию в отечественной «оборонке». «Апостроф» разбирался, почему реформирование Укроборонпрома может закончиться, так и не начавшись.

Реформа главного оборонного концерна Украины зависла

Кому подчинить

Офис трансформации Укроборнпрома (УОП) представил свой проект реформирования государственного концерна. В планах создать шесть отраслевых корпораций, которые будут создаваться вокруг прогрессивных предприятий по принципу отраслевой синергии компетенций. Уже озвучено создание ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарной, морской корпораций.

Госконцерн в течение двух лет намерен провести корпоратизацию предприятий, оздоровление проблемных активов, сконцентрируя производства и реализуя избыточное имущество. После чего будет ликвидирован. На сегодняшний день в состав УОП входит 116 предприятий ОПК, которые группируются по пяти основным направлениям деятельности и продукции: авиастроения и авиаремонта, высокоточных вооружений и боеприпасов, бронетанковой, автомобильной, инженерной и специальной техники, судостроения и морской техники, радиолокации, радиосвязи и систем ПВО.

Однако представители государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК Укроборонпром, обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на угрозу отечественному ОПК, которую несет новая реформа.

"С бешеной скоростью разрабатываются проекты трансформации концерна и предприятий-участников и вносятся законопроекты, против которых выступают предприятия-участники. Такие предложения не соответствуют действующему законодательству, ведь они направлены на потерю контроля со стороны как президента страны, так и КМУ по оборонно-промышленному комплексу, который является составной частью сектора безопасности и обороны страны, согласно закону Украины "О национальной безопасности Украины", - говорится в обращение ГП "Антонов".

По мнению "антоновцев", проблема заключается в том, что функции Кабмина по управлению объектами государственной собственности ограничиваются лишь утверждением устава новой структуры, а также назначением в ее наблюдательный совет новых членов. При этом, наблюдательный совет получит почти неограниченные права по распоряжению имуществом предприятий ОПК, в том числе, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Позже вице-президент по маркетингу и продажам ГП "Антонов" Юлий Киселев на своей странице в Facebook заявил, что письмо-обращение указывает на проблемы отношении ГП с УОП. По его словам, одним из поводов для обращения, скорей всего, стала проверка ГП "Антонов" проводимой Укроборонпром по поручению премьер-министра.

После смены руководства Укроборонпрома, скандалы с его участием все чаще стали выходить в публичную плоскость. В ноябре 2019 года ГП "Антонов" подписало контракт с МВД Перу на поставку самолета Ан-178. В марте этого года предприятие заявило, что не получило авансовый платеж от Укроборонпрома, но при этом концерн требует уплатить ежеквартальный взнос, что грозит срывом международного контракта. Сообщение было размещено на странице ГП "Антонов" в Facebook. Спустя некоторое время сообщение было удалено.

Тем не менее, неприятный осадок в отношениях между "Антоновым" и УОП остался. В частности, генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что "Антонов" уже 3-4 года ничего не производит по причине отсутствия импортозамещения - около 60% комплектующих были российского производства. При этом он заверил, что концерн не планирует приватизацию завода.

"Апостроф" обращался к заместителю гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему с просьбой прокомментировать обращение "антоновцев" к Зеленскому. Но бывший журналист и нардеп, а ныне чиновник не отвечал на телефонные звонки и сообщения.

Бывший заместитель генерального директора Укроборонпрома Максим Глущенко считает, что недавнее обращение к президенту руководства "Антонова" - тревожный сигнал, за которым могут последовать аналогичные обращения других флагманов отрасли. В то же время, он беспокоится, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" будет бесконтрольно вмешиваться в деятельность предприятий, права которых уже начали ограничиваться. При этом он раскритиковал процесс реорганизации, который поспешен и непродуман, тогда как функции кабмина и государства - номинальны.

"Конечно, можно сказать, дескать, "старая система сопротивляется". Но это было бы совершенно упрощенным пониманием процессов. Скорей всего, в нынешней модели реформирования не учтены многие предложение флагманов отрасли, что вызывает такую резко негативную реакцию. Ведь, правда, всегда посредине. Безусловно, всегда находятся группы влияния, которые "путают личную шерсть с государственной", пытаясь взять под контроль прибыльное госпредприятие, но нельзя забывать и о том, что каждая отрасль - это своя специфика. Ведь тот же "Антонов" не против корпоратизации, и не раз об этом заявлял. Им тоже нужен инвестор, а с ним появится и прозрачность процессов. Но изменения должны учитывать реальные потребности каждого подобного предприятия. Не получится всех выровнять под одну гребенку", - заявил "Апострофу" Глущенко.

Поиск ответственного

Основой дискуссии вокруг реформирования Укроборонпрома является отсутствие персональной ответственности в вопросе реформирования ОПК и государственного концерна. Сложно вспомнить за последние годы примеры эффективно проведенных реформ, а здесь речь идет о обороноспособности государства. Факапы с перезагрузкой правоохранительной системы и органов прокуратуры - тому яркое доказательство.

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, который входит в рабочую группу по реформированию Укроборонпрома, объясняет, что речь идет о профильном правительственном органе, который займется и будет курировать вопросы реформирования.

"Сегодня такого органа нету, этим вопросом занимаются минобороны, Минэкономики, СНБО, профильный парламентский комитет. Насколько мне известно, в Офисе президента обсуждается два варианта - профильный вице-премьер министр по ОПК без министерства или создание профильного министерства. Сейчас эти функции частично исполняет Минэкономики, думаю, они не хотят отдавать это направление", - говорит "Апострофу" Каневский.

По словам Каневского, план трансформации УОП уже разработан, необходимые законопроекты подготовлены, силами госконцерна проведен анализ деятельности всех предприятий. Здесь стоит вспомнить заявление Абромавичюса, о том, что треть из 116 компаний концерна убыточны (что говорить, если даже завод имени Малышева - в минусах), не говоря о том, что в концерне есть и полные банкроты. Главные активы этих предприятий - это помещения и земли, которые не могут быть отчуждены, поскольку эти предприятия, по закону, имеют стратегическое значение. А право бесконтрольного распоряжения этим имуществом несет в себе коррупционные риски.

На аудит деятельности УОП было потрачено более 30 миллионов гривен, но его результатов так никто и не увидел. Без этих данных, в спешке, начинать реформирование направление ОПК выглядит странным. Если, конечно, не стоит задача скрыть результаты деятельности.

Глущенко считает, что неэффективность деятельности УОП прятать уже невозможно, это понимает и руководство госконцерна, где 90% чистого дохода дает 27 компаний из 116. В связи с этим, согласно концепции реформирования, ядром новых корпораций должны стать 38 наиболее перспективных предприятий. В принципе, это логичный шаг, цель которого сконцентрировать производство в наиболее востребованных и перспективных направлениях, параллельно избавившись от мертвых предприятий, которые тянут деньги, не принося никакой отдачи. Но и у экспертов, и у сотрудников оборонных предприятий возникло немало вопросов, ответы на которые пока не получены.

"В сложившейся ситуации, совершенно не принципиально, кто будет главным в реформировании Укроборонпрома. Все наши реформы в ОПК упираются в один непреодолимый фактор - отсутствие персональной ответственности! Какая разница, кто будет стоять во главе процесса, если все сведется к очередному написанию программ и презентаций, а когда придет время озвучить результат, то никого из реформаторов уже не будет на месте? Любое теоретически замечательное реформирование будет воплощено на практике только при одном условии: вы ставите на документе срок исполнения и конкретного исполнителя. По-другому это не работает! Ведь в том же Укроборонпроме управляет наблюдательный совет - ответственность размыта", - говорит Глущенко.

Финальный отсчет

Согласно официальным заявлениям, на разработку концепции реформирования УОП ушло 150 дней. Первые пилотные проекты по уже новой модели обещают представить меньше чем за год. Опрошенные изданием эксперты считают, что это реальные сроки, если предлагаемые изменения найдут поддержку на всех уровнях власти. Но, как мы видим, СНБО уже выразило свое "но", к тому же сложно спрогнозировать, какой будет ситуация в стенах парламента.

По информации Каневского, в скором времени в парламент может быть внесено проекты законов, необходимые для реформирования ОПК. Рабочая группа закончила работу по его подготовке.

"Это оптимистический сценарий, про пессимизм пока не хочется думать. В мая-июне в Раде будет список законопроектов по реформе сектора ОПК", - говорит он изданию.

"Руководство концерна называет примерные сроки рождения первых пилотных проектов по новой модели - 9-12 месяцев. В принципе, можно согласиться с таким временным отрезком, но только при условии, что будет дан зеленый свет на всех уровнях и обеспечено соответствующее законодательное обеспечение процесса. Хотя лично я уверен, что уложиться в этот срок в наших реалиях почти невозможно", - прогнозирует Глущенко.

В любом случае, важно то, что и сторонники, и противники предлагаемой модели реформирования Укроборонпрома, сходят в мысли, что концерн в таком виде не может больше существовать. Давно позабыты новые разработки, международные контракты на поставку вооружений и технологий, а выполнение государственного оборонного заказа находится на грани срыва несколько лет подряд. Но проводить реформу ОПК ради реформы в условиях войны и постоянной угрозы со стороны России тоже не стоит.

Максим Мухин