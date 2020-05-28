Жэньминь жибао (Китай): зачем США повсеместно демонстрируют свои силы

Несмотря на тяжелую ситуацию с covid-19 в США, их армия продолжает демонстрировать силу. Но кому и для чего? По уверению самих Штатов, это нужно для устрашения «противников и конкурентов». А еще для того, пишет автор, чтобы мир перестал их критиковать за неспособность справиться с распространением вируса.

В связи с распространением коронавируса на территории США, в американских войсках придают особое значение профилактике и контролю эпидемии. Примечательно, что при этом страна продолжает демонстрировать силу во многих регионах, что не только усиливает чувство тревоги в рядах американских военных, но и негативно сказывается на региональной безопасности.

Многосторонняя игра мускулами

9 мая президент США Дональд Трамп собрал командующих вооруженными силами страны в Белом доме, чтобы объявить, что на "восстановление армии США" правительство потратило 1,5 триллиона долларов. С целью показать, что эпидемия отнюдь не ослабила ее военную мощь, в последнее время американская армия начала играть мускулами в различных регионах.

С одной стороны, ВМС США демонстрируют боеспособность своих авианосцев. 10 мая в ВМС заявили, что в настоящее время в плавании находятся более половины американских авианосцев. Начальник военно-морских операций ВМС США Майкл Гилдей (Michael Gilday) писал в социальных сетях, что для выполнения поставленных задач в море вышли авианосцы "Трумэн", "Эйзенхауэр", "Рейган", "Нимиц", "Линкольн" и "Форд", он также отметил, что "ВМС США - это сила, которой невозможно пренебрегать".

Американские СМИ в один голос заявляют, что несмотря на все неудачи, эпидемия не ослабила боеспособность военно-морских сил США. Согласно недавним сообщениям, из 299 военных кораблей, выполняющих задачи на море, на трети не было выявлено случаев заражения.

С другой стороны, ВВС США устраивают "слоновью прогулку" (Elephant walk). Как сообщается, 5 мая на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска ВВС США провели "слоновью прогулку", после чего на Тихоокеанском полигоне состоялись объединенные учения. В них приняли участие 3-е крыло ВВС США, 176-ое крыло ВВС Национальной гвардии, а также основные боевые самолеты 477-ой авиационной эскадрильи, включая истребители F-22, транспортные самолеты C-17, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 и вертолеты НН-60G.

Командующий 3-им крылом ВВС Роберт Девис (Robert Davis) заявил: "Данные учения доказали способность ВВС США оперативно реагировать в глобальном масштабе". Командующий 176-м крылом ВВС Национальной гвардии Энтони Статтон (Anthony Statton) отметил: "Это делается для того, чтобы продемонстрировать конкурентам и противникам, что мы будем сохранять боеспособность в любых условиях и при любых обстоятельствах. 176-ое крыло ВВС Национальной гвардии может выполнять поставленные перед ним задачи на все 100% даже во время эпидемии коронавируса".

Повышенное внимание к подготовке к войне

Недавно министр обороны США Марк Эспер заявил, что оборонному ведомству необходимо понять, каким образом обеспечивать обучение и подготовку к войне в следующем году или до появления вакцины от коронавируса. Ради этой цели вооруженные силы США в последнее время уделяли особое внимание укреплению сотрудничества с союзниками и продолжали тренировки по подготовке к войне.

Как сообщает "Эйр форс таймс" (Air Force Times), ВВС США направили три вида стратегических бомбардировщиков на задания в Европу. 7 мая два бомбардировщика В-2 с авиабазы Уайтмэн в штате Миссури, два бомбардировщика В-52 с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота и еще два бомбардировщика В-52 с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана вылетели в район, находящийся в ведении штаба вооруженных сил США в Европе, для проведения совместных учений с ВВС Великобритании. Тем самым они хотели показать всему миру, что Стратегическое командование ВС США способно поддерживать боеспособность групп стратегических бомбардировщиков на глобальном уровне.

11 мая бомбардировщик В-1В из 28-ого крыла бомбардировщиков вылетел с базы ВВС Эллсворт в штате Южная Дакота в дальний рейс в Европу. Подобную задачу крыло выполняет уже дважды за неделю. 5 мая 28-ое крыло направило два бомбардировщика В-1В в воздушное пространство над Балтийским морем для проведения тренировки совместно с польскими истребителями F-16 и МиГ-29 и основными боевыми самолетами датских ВВС.

Не так давно пятый флот ВМС США вместе с Королевским военно-морским флотом Великобритании провел в Персидском заливе учения по ведению боевых действий с применением надводных сил. В ходе маневров были задействованы британские и американские противоторпедные корабли и морские вертолеты. 11 мая 12-ая боевая авиационная бригада Сухопутных воск США отрабатывала вертолетный удар с воздуха на тренировочной базе Графенвер в Германии. В ходе учений в основном задействовались вертолеты СН-47.

Как сообщает CNN, 1 мая в Тихоокеанском командовании Воздушных сил США заявили, что отряд из четырех бомбардировщиков В-1 прибыл на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам. Они способны перевозить большее количество оружия, чем любые другие самолеты ВВС США. Как стало известно, отряд был отправлен для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с целью "стратегического устрашения".

Офицер ВВС США Франк Уилтон заявил, что на новые В-1 можно грузить больше оружия, чем на В-52, они даже способны переносить противокорабельные баллистические ракеты большой дальности. Бывший служащий Объединенного информационного центра Тихоокеанского командования Шустер отметил, что из-за непредсказуемости данных мероприятий по подготовке к военным действиям противнику будет непросто предпринять ответные меры.

С затаенным беспокойством

Активное развертывание и тренировка по подготовке к войне проводятся главным образом для того, чтобы внешний мир перестал беспокоиться по поводу негативного влияния эпидемической ситуации на боеспособность вооруженных сил США, а также прекратил критиковать их за неспособность справиться с распространением вируса. Заглядывая в будущее, хочется сказать, что повсеместная демонстрация силы негативно скажется как на самих вооруженных силах США, так и на региональной безопасности.

Профилактика и контроль эпидемии оказались под угрозой. 12 мая Министерство обороны США опубликовало сообщение, в котором говорилось, что среди военнослужащих, находящихся на действительной службе, гражданского персонала, а также членов их семей зафиксировано 8046 случаев заражения covid-19. Из них 5036 человек состоят на действительной службе или являются гражданским персоналом. Анализы на covid-19, взятые у членов семьи начальника военно-морских операций ВМС США Майкла Гилдея, оказались положительными, поэтому с 10 мая он находится на самоизоляции.

Сообщается, что из шести авианосцев, вышедших в море для выполнения поставленных перед ними задач, с "Нимица" и "Рейгана" поступали доклады о заражении экипажа коронавирусом. Из страха заражения авианосец "Трумэн" не заходит в порт для отдыха и комплектования. Пока распространение вируса еще не взято под контроль, частая демонстрация сил и тренировки по подготовке к войне серьезно угрожают профилактике и контролю эпидемии.

Ситуация в регионе станет еще более шаткой. На участившиеся случаи демонстрации силы американскими вооруженными силами в Европе отреагировала Россия. Американские и российские боевые и разведывательные самолеты неоднократно встречались в воздушном пространстве над Балтийским морем, тем самым негативно влияя на безопасность в регионе.

Как сообщает газета "Джапан таймс" (The Japan Times), США планируют оснастить подразделения морской пехоты, дислоцирующиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крылатыми ракетами "Томагавк", чтобы не уступать потенциальному противнику, "обладающему преимуществом в виде крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет". Подобные меры неизбежно вызовут недовольство у всех стран, которые так или иначе с этим связаны, и пошатнут ситуацию в регионе.

Чжан Чи (章池)