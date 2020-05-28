Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в Цемесской бухте почти завершено, сообщил командир ВМБ Виктор Кочемазов.

"Площадка строительства располагалась на акватории Цемесской бухты Новороссийска, где уже завершается возведение объектов, необходимых для бесперебойного функционирования всех составляющих нашего флотского объединения. Созданная причальная база рассчитана на приём более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от полутора до тридцати тысяч тонн", - сказал Кочемазов в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он пояснил, что к настоящему моменту построено пять причалов, в том числе один плавающий, а также стоянка для подводных лодок, чьи функции выполняет внутренняя часть гавани.

Как сообщалось ранее, строительство объектов Новороссийской военно-морской базы планируется завершить в 2020 году.

Несколько лет назад военные сообщили о начале модернизации инфраструктуры Новороссийской военно-морской базы: военных городков и причальных сооружений, строительстве военной гавани, предназначенной для размещения новых кораблей и подводных лодок.