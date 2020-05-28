Дисконт за службу: орденоносцы получат антивирусные скидки

Российские военнослужащие получат новые льготы. С июня всем имеющим государственные награды солдатам и офицерам, а также членам их семей будут положены скидки в размере от пяти до семи процентов в супермаркетах «Дикси». Как заявили в Минобороны, акция позволит поддержать семьи военных в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Стать участниками акции смогут более 20 тыс. человек, которые смогут приобретать со скидкой все, кроме сигарет, алкоголя и акционных товаров. В военном ведомстве утверждают, что сама торговая сеть не получит от реализации проекта никаких преференций.

Российские военнослужащие получат новые льготы. С июня всем имеющим государственные награды солдатам и офицерам, а также членам их семей будут положены скидки в размере от пяти до семи процентов в супермаркетах «Дикси». Как заявили в Минобороны, акция позволит поддержать семьи военных в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Стать участниками акции смогут более 20 тыс. человек, которые смогут приобретать со скидкой все, кроме сигарет, алкоголя и акционных товаров. В военном ведомстве утверждают, что сама торговая сеть не получит от реализации проекта никаких преференций.

Скидки в камуфляже

Минобороны, АО «Военторг» и группа компаний «Дикси» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Согласно документу (копия есть в распоряжении «Известий»), в сети орденоносцам будут предоставлятьдисконт на весь ассортимент, кроме акционных товаров, табачных изделий и алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой. Программа лояльности «Партнеры Армии России», даст возможность военнослужащим, имеющим ордена и медали, делать покупки со скидкой в присоединившихся к акции торговых сетях. В «Дикси» орденоносные солдаты, офицеры и их семьи получат дисконт в пять процентов, а в супермаркетах «Виктория» скидка будет больше — семь процентов.

— Расширение участников программы лояльности «Партнеры Армии России» позволит оказать существенную поддержку военнослужащим и их семьям, особенно в нынешних условиях , — заявил «Известиям» заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Как уточнили источники «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время воспользоваться скидками могут более 20 тыс. военнослужащих. Для участия в акции будет необходимо получить в банке зарплатную карту со специальным штрих-кодом, который будут сканировать на кассе супермаркета. Сейчас скидку обеспечивает Промсвязьбанк, но в дальнейшем её получат держатели карт других банков, реализующих зарплатный проект для военных.

Никаких преференций

Размеры дисконта компания рассчитала самостоятельно, исходя из имеющегося резерва, и никаких преференций она не получает, утверждают источники «Известий» в Минобороны. По словам вице-президента ГК «Дикси» Александра Бродягин,а ожидается, что программа поможет военнослужащим и их семьям справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом сейчас большинство торговых сетей из-за распространения COVID-19 находятся в непростой ситуации, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

— Продажи, если их сравнивать с показателями прошлого года, упали. Но скидочные проценты не должны принести убытки магазинам, — считает эксперт. — Они укладываются в стандартные рамки социального дисконта: примерно такие же скидки ритейлеры, например, предоставляют пенсионерам и многодетным семьям.

Более того, сетям такие скидки выгодны — они могут дать дополнительный трафик. Военнослужащие, зная, что у них есть дисконт в определенном магазине, могут сделать выбор в его пользу. А это — это большая группа покупателей с гарантированным доходом, считает Андрей Карпов.

Продолжение проекта

Новые скидки — не первая инициатива в рамках программы «Партнеры Армии России». В феврале «Известия» сообщали о решении по предоставлению орденоносцам дисконтов в магазинах. В проекте участвуют Промсвязьбанк, сеть «Военторг» и «Армия России». Военнослужащие, удостоенные государственных наград, могут получить в этих магазинах скидки от 5% до 20%. Для этого надо оформить специальные зарплатные карты в Промсвязьбанке.Кроме того, с мая прошлого года «Карусель» (магазины входят в X5 Retail Group. — «Известия») включила награжденных орденами военнослужащих в список тех, кто имеет возможность оформить социальную карту лояльности торговой сети. Она дает скидку 5% в будние дни с 8:00 до 13:00 дополнительно к стандартным возможностям программы лояльности «Карусели».

В будущем Минобороны собирается построить во всех военных округах сеть многофункциональных культурно-досуговых центров (МКДЦ). В каждом из них будут располагаться магазины, кинотеатр, спортзал, столовая, парикмахерская, ателье, а также различные кружки и секции. Предполагается, что эти объекты станут «точками притяжения» для семей военнослужащих и местных жителей. Раньше эту роль играли гарнизонные дома офицеров. Пилотный проект по созданию МКДЦ уже запустили в Подмосковье, Крыму и Приморье.

В последние годы получили ряд льгот и военные, проходящие службу по контракту. В частности, Минобороны разрешило им отдыхать в ведомственных санаториях. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики. Те, кому положена реабилитация после ранения или заболевания, смогут сделать это бесплатно. Для контрактников также ввели и обязательную ежегодную диспансеризацию.