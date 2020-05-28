Эмбарго на ветер: Турция организовала «воздушный мост» в Ливию

Самолеты военно-транспортной авиации Анкары активизировали полеты в преддверии большого наступления сил правительства национального согласия

С начала недели турецкие ВВС открыто организовали «воздушный мост» из Стамбула в Ливию. Военно-транспортные самолеты совершают несколько рейсов в день на аэродромы, подконтрольные правительству национального согласия (ПНС). Лояльные ему силы объявили о намерении со среды, 27 мая, начать новое крупномасштабное наступление на армию Халифы Хафтара. Фельдмаршала, в свою очередь, поддерживают ОАЭ и Египет, которые также активизировали рейсы транспортной авиации в Ливию. Эксперты считают, что новые поставки оружия сторонам конфликта приведут к ожесточенным боям в ближайшие дни.

По воздушным мостам

С понедельника турецкие ВВС резко активизировали полеты в Ливию, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Между Стамбулом и авиабазой в Мисурате курсируют С-130, принадлежащие Анкаре. Ранее рейсы регулярно совершали только самолеты ПНС и частных авиакомпаний. Первый прямой рейс С-130 турецких ВВС был зафиксирован в конце прошлой недели — 22 мая.

«Известия» направили официальный запрос в пресс-службу ВВС Турции о целях этих рейсов и характере перевозимых в Ливию грузов. На момент публикации материала ответ не получен.

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В понедельник ПНС объявило ультиматум силам фельдмаршала Хафтара. Оно потребовало до вечера 27 мая отступить из городов Тархуна и Бени-Валид. Там расположены основные авиабазы, через которые снабжается группировка Ливийской национальной армии (ЛНА). В противном случае ПНС обещает начать крупномасштабную атаку сразу по нескольким направлениям.

В конце прошлой недели ОАЭ и Египет также активизировали рейсы транспортной авиации в Ливию. Основные перевозки осуществляются на базы Аль-Джуфа и Бени-Валид в центральной Ливии и Аль-Хадим в восточной части страны.

В связи с происходящими событиями исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что наращивание сторонами конфликта вооруженного потенциала вызывает тревогу. Она пояснила, что это касается как ПНС, так и ЛНА, а также наемников, которых они привлекают.

— Турция всё-таки решила поднять ставки и идти до конца, — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Основные рейсы с военной помощью идут в Мисурату, которая в отличие от Триполи находится не в зоне досягаемости артиллерийского огня ЛНА. Авиация Хафтара в мае несколько раз сумела атаковать авиабазу. Но теперь рядом с ней дежурят турецкие фрегаты и создают «зонтик» ПВО. Так что и самолеты, и беспилотники могут действовать безбоязненно.

Специалист не сомневается, что ПНС сдержит свои обещания и в ближайшие дни начнет новое наступление на ослабленную армию Хафтара.

Потери Хафтара

В мае ЛНА под предводительством Хафтара потерпела несколько серьезных поражений. Правительственным силам удалось отбить у войск фельдмаршала стратегическую авиабазу Аль-Ватийя на западе страны. Оттеснили ЛНА и от столицы, за окраины которой несколько месяцев продолжались серьезные бои.

ПНС отметило, что важную роль в последних победах сыграли ударные беспилотники, которые предоставила им Турция.

Лояльные Анкаре интернет-СМИ заявили об уничтожении в Ливии дронами 15 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Выложенные видеоматериалы подтверждают ликвидацию и захват не менее шести единиц ЗРПК, поступивших Хафтару от ОАЭ. В свою очередь, ЛНА заявила о том, что сбила с начала года не менее 54 турецких БЛА. Но пока фото- и видеоматериалы свидетельствуют лишь о 15 Bayraktar.

Турецкий дрон Bayraktar TB2 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Военный историк Дмитрий Болтенков напомнил «Известиям», что ход гражданской войны в Сирии изменился внезапно. С середины прошлого года до апреля нынешнего силы Хафтара успешно наступали по нескольким направлениям: они полностью блокировали экспорт нефти правительством в Триполи и угрожали захватить столицу. Прямое вооруженное вмешательство в конфликт Турции изменило расклад сил и привело к чувствительным поражениям ЛНА.

— Сейчас Хафтар не только лишился территориальных приобретений последнего года, но и продолжает отступать. Фельдмаршал, может, и хотел бы заключить перемирие, но правительство национального согласия пытается не упустить свой шанс и полностью разгромить противника, — резюмировал эксперт.

Дырявое эмбарго

Эмбарго на поставку оружия в Ливию было введено Советом Безопасности ООН в 2011 году. В июне прошлого года оно было единогласно продлено решением Совбеза еще на 12 месяцев. Но миссия ООН по поддержке Ливии неоднократно заявляла о «вопиющих нарушениях» запрета на поставки оружия в страну.

Главными поставщиками вооружений называют Турцию и ОАЭ. Они поддерживают противоположные стороны конфликта. Речь идет о сотнях единиц бронированной и автомобильной техники, а также современных ударных беспилотниках, вертолетах и средствах ПВО.

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С начала апреля стартовала миссия флотов стран ЕС под названием IRINI. Боевые корабли дежурят у берегов Ливии, чтобы контролировать соблюдение международного оружейного эмбарго и предотвращать контрабанду из страны нефти, а также перевозку в Европу нелегальных мигрантов. Сообщалось, что французский флот несколько раз останавливал и не допускал в Ливию идущие из Турции грузовые суда с вооружениями.

ООН неоднократно пыталась в нынешнем году установить длительное перемирие в Ливии. Прекращения огня объявлялись для борьбы с пандемией коронавируса и в связи с празднованием священного для мусульман праздника Рамадан. Но ни одно из них не продержалось больше нескольких дней.

Антон Лавров, Роман Крецул