В Ливии засветились таинственные бронеавтомобили неизвестного производителя

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Война в Ливии продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз на дорогах страны замечены таинственные бронеавтомобили неизвестной модели. Где и кто изготовил эти защищенные транспортные средства, также неизвестно.

Военные эксперты находят, что они похожи одновременно на американские Caiman и египетские Temsah 2.

Машины изготовлены достаточно качественно, продуманы многие детали, например, специальные поручни для езды бойцов на крыше. За тем, что происходит в корме, экипаж может наблюдать через смонтированную видеокамеру.

Имеется также вращающаяся башня от БРДМ-2 с вооружением. Для эффективной работы в темное время суток над пулеметом установлена тепловизионная камера.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Характерная форма десантного отделения и общая высота бронеавтомобиля свидетельствуют о том, что создатели продумывали меры по повышению характеристик противоминной защиты. Засветившиеся образцы немного отличались друг от друга. В частности, наличием боковых бронеокон. Например, вариант, использовавшийся для транспортировки гаубицы Д-30, таких окон вообще не имеет.

Также удивляет, что у этих бронемашин нет антенн, по всей видимости, экипажи держат связь, используя носимые портативные радиостанции.

Лев Романов