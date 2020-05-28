Войти
Вестник Мордовии

В Ливии засветились таинственные бронеавтомобили неизвестного производителя

282
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Война в Ливии продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз на дорогах страны замечены таинственные бронеавтомобили неизвестной модели. Где и кто изготовил эти защищенные транспортные средства, также неизвестно.

Военные эксперты находят, что они похожи одновременно на американские Caiman и египетские Temsah 2.

Машины изготовлены достаточно качественно, продуманы многие детали, например, специальные поручни для езды бойцов на крыше. За тем, что происходит в корме, экипаж может наблюдать через смонтированную видеокамеру.

Имеется также вращающаяся башня от БРДМ-2 с вооружением. Для эффективной работы в темное время суток над пулеметом установлена тепловизионная камера.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Характерная форма десантного отделения и общая высота бронеавтомобиля свидетельствуют о том, что создатели продумывали меры по повышению характеристик противоминной защиты. Засветившиеся образцы немного отличались друг от друга. В частности, наличием боковых бронеокон. Например, вариант, использовавшийся для транспортировки гаубицы Д-30, таких окон вообще не имеет.

Также удивляет, что у этих бронемашин нет антенн, по всей видимости, экипажи держат связь, используя носимые портативные радиостанции.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
США
Продукция
БРДМ-2
Д-30 2А18
Похожие новости
12.02.2019
Русские пушки в США. Зачем американцы учатся стрелять из гаубиц Д-30
15.08.2018
Страна съеденной оппозиции
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
19.08.2015
Холостая мощь Каира
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА