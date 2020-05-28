Запад изучал Россию: МИД ответил США по «открытому небу»

МИД пояснил несостоятельность претензий США к Договору по открытому небу

МИД РФ указал, что Договор по открытому небу выгоден больше Западу, нежели Москве, поскольку США проводили вдвое больше полётов над территорией России, чем Россия над территорией США. Тем не менее, зная все это, Москва сразу ратифицировала договор - как один из надежных способов укрепления международного доверия и европейской безопасности.

В рамках Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и саботированному Вашингтоном в мае нынешнего года, США проводили вдвое больше полётов над территорией России, чем Россия над территорией США, пояснили в МИД РФ.

Также в ведомстве указали, что ДОН позволяет государствам-участникам этого соглашения приобретать друг у друга материалы, сделанные во время наблюдательных полётов.

«И если кто-то пролетел над Россией, то он может поделиться этой информацией со своими союзниками. А страны НАТО друг над другом не летают, и нам приобрести соответствующие материалы не у кого. Это обстоятельство в значительной степени смещает информационный баланс в рамках ДОН не в пользу России», - говорится в комментарии.

Тем не менее, зная все это, Москва сразу ратифицировала договор - как один из надежных способов укрепления международного доверия и европейской безопасности.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило об эффективной работе ДОН в то время, когда на юго-востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт между центральной властью и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Когда летом 2014 года политики в Киеве и в западных столицах делали громкие заявления о «концентрации российских войск на границе Украины», Россия не возражала против проведения миссий открытого неба в этом районе. Было выполнено 19 наблюдательных полётов, материалы которых со всей очевидностью показали, что никакого «наращивания» не было», - подчеркнули в МИД.

Коснулись дипломаты также и обвинений с американской стороны о якобы ограничениях полетов над Калининградской областью.

«Свои ограничения мы устанавливали, учитывая географические особенности Калининградской области (это полуэксклав, отделённый от основной территории России) и используя имеющийся прецедент, созданный американскими коллегами, когда они назначали максимальную дальность полёта для полуэксклава Аляска», - пояснили в министерстве.

Одной из версий о причинах, побудивших Белый дом покинуть очередное соглашение в сфере безопасности, является технологическое превосходство России в военном авиастроении. Такое предположение высказывает немецкая Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что Вашингтон совершает свои разведывательные полеты на шестидесятилетних самолетах ОС-135В и не использует цифровые камеры, в то время как Москва уже оснастила свои самолеты Ту-154 новейшей сенсорной техникой, что и создавало проблемы при одобрении полетов американской стороной.

Двумя днями ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ДОН со стороны России был «Договором по закрытому небу» - тем самым он объяснил выход Вашингтона из соглашения.

Он обвинил Москву в систематическом нарушении договора, которое якобы заключалось в отказе самолетам союзников пролетать над определенными местами на территории России.

«Русские разместили огромное количество ракет и вооружения в Калининграде, это угрожает всем нашим европейским союзникам и Балтике. К сожалению, нам не разрешили пролететь над Калининградом. Калининградская область является кинжалом в сердце Западной Европы», - указал американский чиновник.

Впрочем, сотрудник администрации президента США заверил, что Америка обладает техническими средствами, которые позволяют наблюдать за тем, что происходит в Калининградской области.

«Калининградская область должна быть местом большой торговли, туризма, социального взаимодействия между Россией и Западной Европой, учитывая ее географическое положение. К сожалению, Россия превратила ее в закрытую военную базу, изобилующую высокотехнологичным оружием и ракетами. Вся ситуация в Калининграде - упущенная возможность для России и Европы, и это действительно позор», - выразил уверенность советник главы Белого дома.

При этом О'Брайен указал, что США не будут снова присоединяться к выполнению условий ДОН, пока российские власти не разрешат американским представителям пролеты над Калининградом, границей РФ с Грузией и местами военных учений Вооруженных сил России.

Оправдания Вашингтона по поводу выхода из Договора по открытому небу неубедительны и нелогичны, приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, данные, полученные с помощью откалиброванной нужным образом аппаратуры в ходе эпизодических пролетов над чьей-либо территорией, нельзя использовать для целеуказания. Дипломат также напомнил, что все полеты выполняются в присутствии представителей наблюдаемой страны.

«Это просто смешно», - так представитель МИД РФ прокомментировал заявления американской стороны, напомнив, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

Договор по открытому небу (ДОН) - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью соглашения является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Рафаэль Фахрутдинов